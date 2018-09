Congo-Brazzaville: Industrie - L'application de la nouvelle taxe sur le ciment inquiète les acteurs du secteur

A trois mois et quelques semaines de l'échéance du 23 décembre fixée pour la tenue des… Plus »

Les cimentiers se disent inquiets pour l'avenir de leurs entreprises touchées de plein fouet par la crise économique et financière. « Toutes les cimenteries se portent mal. Les pertes sont énormes car les usines tournent aujourd'hui à une capacité de production comprise entre 10 et 20% », a indiqué la même source. En effet, la capacité installée à ce jour des cinq cimenteries en activité est de 3 200 000 tonnes alors que la consommation de 2017 était à 700 000 tonnes et celle annoncée de 2018 s'établirait autour de 600 000 tonnes.

Les producteurs et représentants des consommateurs émettent des réserves quant à l'entrée en vigueur de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant le produit, estimant qu'elle a plus que triplé passant de 5% à 18% dans la loi de finances 2018.

