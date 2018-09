Burkina Faso: Levée de la suspension des activités dans le secteur du transport - L'Ucrb invite les chauffeurs routiers à reprendre le travail

Les capitaines Saïdou Gaston Ouédraogo et Oussène Zoumbri, accusés et appelés à… Plus »

Lui et ses camarades ont réitéré leur confiance au gouvernement et souhaité ardemment que ce dernier s'implique activement dans le suivi du procès-verbal du protocole d'accord signé le 17 septembre.

« La suspension étant levée, nous allons mener des actions de sensibilisation, notamment sur la convention 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui interdit à un syndicat de fermer les locaux d'un autre syndicat. Cela est interdit et c'est à nous de faire passer le message, de mener des actions de sensibilisation sur le terrain de sorte que ce qui s'est passé, ne se reproduise plus jamais », a-t-il affirmé.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.