Angola: João Lourenço défend la transformation des ressources en véritable richesse

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a défendu mardi à Luanda, la nécessité de transformer les vastes ressources de l'Angola en richesse réelle, de manière à assurer le progrès et l'amélioration significative des conditions de vie des populations.

João Lourenço parlait dans des pourparlers officiels entre l'Angola et le Portugal, tenus au palais présidentiel, dans le cadre de la visite au pays, du Premier ministre portugais, António Costa, débuté lundi.

Dans les efforts pour atteindre ces objectifs, le Président de la République a indiqué que l'Angola comptait sur la participation des principaux partenaires internationaux, dont le Portugal.

Selon l'homme d'État, il y a entre l'Angola et le Portugal une relation d'Etats indépendants et souverains respectés et dont les gouvernements ont la responsabilité de poursuivre des politiques qui assurent une bonne coopération dans divers domaines, et le renforcement des liens d'amitié et de coopération économique.

Il a rappelé que les relations entre l'Angola et le Portugal sont historiques, séculaires et profondément affectives, amicales et solidaires entre leurs peuples.

Sur les négociations en cours, qui examinent les relations bilatérales, il a recommandé le réalisme et l'objectivité pour que les liens deviennent stables et rentables au présent et à l'avenir.

La visite du Premier ministre portugais se termine mardi. António Costa a annoncé en Angola l'augmentation de la ligne de crédit d'un milliard d'euros à un milliard 500 millions.