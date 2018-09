Angola: Bornito de Sousa recommande l'engagement dans la résolution de problèmes sociaux

Bornito de Sousa a aussi sollicité l'augmentation de l'offre d'énergie et de l'eau, d'assainissement, de la protection sociale, d'habitation et de l'agriculture, du commerce, du tourisme, des petites industries, du trafic et de la mobilité, ainsi que de la sécurité des personnes et des biens et des services administratifs.

Lors de son discours, le vice-président de la République, qui représentait le Chef de l'Etat, João Lourenço, a également recommandé une plus grande offre de services de base pour les citoyens, les communautés et les entreprises.

Pereira Alfredo, récemment nommé par le Président de la République, João Lourenço, a été présenté lundi à la population de Bié par le ministre de l'Administration du territoire et réforme de l'Etat, Adão de Almeida, au terme des célébrations de la Journée du Fondateur la nation et le héros national.

Cuito — L'amélioration des services de santé, l'augmentation de la capacité à faire en sorte que les enfants et les jeunes aient une éducation de qualité, la promotion et la diffusion de l'alphabétisation font partie des recommandations laissées par le vice-président de la République, Bornito de Sousa, au nouveau gouverneur de la province de Bié, Pereira Alfredo.

