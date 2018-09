Algérie: Guitouni et le ministre émirati de l'Economie évoquent la coopération énergétique

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu lundi à Alger le ministre émirati de l'Economie, Soltane Ben Saïd El Mansouri, avec lequel il a évoqué le renforcement de la coopération dans le domaine énergétique ainsi que l'évolution des marchés pétroliers, a indiqué le ministère dans un communiqué Les deux parties ont évoqué la nécessité d'intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine énergétique et d'explorer les opportunités d'investissements, notamment dans l'exploration et le développement des capacités de production des hydrocarbures.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de M. Soltane Ben Saïd El Mansouri en Algérie à l'occasion de la tenue de la Commission mixte algéro-émiratie.

Guitouni et le ministre émirati ont également abordé d'autres volets de coopération liés aux énergies renouvelables, à la formation et aux échanges d'expériences entre les deux pays.

Ils se sont par ailleurs félicités de la qualité des relations liant les deux pays et ont appelé à examiner les meilleures opportunités pour renforcer leur partenariat, note la même source.

A ce titre, les deux ministres ont mis en avant les opportunités qu'offrent des partenariats stratégiques dans des segments nouveaux aux perspectives prometteuses telles que l'ingénierie des connaissances et le e-commerce comme moteur de développement, et ce, afin de réussir la conversion des économies et leur diversification.

Par ailleurs, les deux parties ont abordé l'évolution des marchés pétroliers et le rôle des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et non OPEP dans leur stabilisation à moyen et long terme.

A ce sujet, les ministres se sont félicités de la coopération et des concertations continues entre les deux pays en faveur d'un marché pétrolier équilibré.

Pour rappel, la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non-OPEP (JMMC) se tiendra le 23 septembre en cours à Alger.