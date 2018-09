Algérie: La Commission mixte algéro-émiratie a donné un nouveau souffle à la coopération bilatérale

- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a affirmé, lundi à Alger, que les résultats de la 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie permettront de donner un "nouveau souffle" à la coopération entre les deux pays.

S'exprimant à la clôture des travaux de la 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie, le ministre a indiqué que "cette session permettra sans doute de donner un nouveau souffle à notre coopération bilatérale, et ce à la faveur des résultats concrets et pratiques qui ont couronné cette édition".

Il a ajouté que ces résultats "traduisent la réelle volonté qui nous anime pour aller de l'avant vers la réalisation d'une complémentarité économique, culturelle et scientifique".

Les quatre accords de coopération signés au terme de cette session sont "de nouvelles pierres qui viennent renforcer le riche arsenal juridique qui encadre la coopération entre les deux pays", a estimé le chef de la diplomatie algérienne.

Ce cadre devra s'enrichir davantage, à l'avenir, à la faveur de la signature de projets d'accords, de mémorandums et d'autres programmes exécutifs discutés lors de cette session, a ajouté M. Messahel.

Il a relevé, par ailleurs, que la mise en place du Conseil d'affaires algéro-émirati permettra "sans doute" d'augmenter le volume d'échange commercial entre les deux pays et inciter les hommes d'affaires et opérateurs économiques, publics et privés, à élargir le partenariat économique.

Pour sa part, le ministre émirati de l'Economie, Soltane Ben Said El Mansouri a qualifié la session de "riche", de part les discussions et les rencontres organisées en marge de l'évènement.

La Commission mixte s'emploie à construire de nouvelles bases à partir de la vision stratégique des deux pays dans différents secteurs, à leur tête le tourisme, l'industrie et l'agriculture, a affirmé le responsable émirati.

Abordant la coopération de le secteur de l'agriculture, M. El Mansouri a souligné la volonté de son pays à asseoir un partenariat de haut niveau qui fera des EAU la porte d'entrée des exportations agricoles algériennes vers la région.

M. Messahel et le ministre émirati de l'Economie ont signé, au terme de la 14e session de la Commission mixte, quatre documents devant consolider la coopération entre les deux pays.

Il s'agit du programme exécutif de l'accord de coopération entre l'Algérie et les EAU dans le domaine des Affaires religieuses et des Wakfs pour 2019-2020. Le programme exécutif de la convention de coopération culturelle entre les deux pays pour la période 2018-2020 et un mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine des infrastructures.

Un mémorandum de coopération technique a été également signé entre l'Institut algérien de normalisation et l'Autorité émiratie de standardisation et de métrologie.

Il a été, en outre, convenu d'organiser une rencontre entre les hommes d'affaires des deux pays en Algérie en 2019, et une autre entre la Commission d'organisation des opérations de Bourse et son homologue émiratie en mars 2019, ainsi qu'une réunion pour la commission des douanes des deux pays durant la même année.

M. El Mansouri avait été reçu, peu avant la clôture de la session, par le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousefi où il a été question des voies et moyens de renforcer la coopération industrielle et intensifier les partenariats dans ce secteur.

Le ministre émirati s'est également entretenu avec le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya de la coopération économique et financière entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'investissement, la fiscalité et les douanes.