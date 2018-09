Maroc: Un an de prison ferme pour le footballeur Yassine El Ghanassy

Le joueur belge d'origine marocaine Yassine El Ghanassy vient d'être condamné à une peine d'un an de prison ferme par le tribunal de police de Bruges. Selon les médias belges, le joueur avait conduit sa Porsche alors qu'il avait écopé d'un retrait de permis. Il a de nouveau écopé d'un an de retrait de permis et d'une amende de 8.400 euros.

L'ancien joueur du FC Nantes, qui évolue désormais dans le championnat saoudien, avait été surpris le 5 mai 2017 alors qu'il téléphonait au volant de sa Porsche 911 Carrera. Il était en outre apparu que Yassine El Ghanassy était au moment des faits sous le coup d'une interdiction de conduire.

Le tribunal de police a condamné l'ancien joueur d'Ostende à 400 euros d'amende pour usage du GSM au volant. Un an de prison ferme et 8.000 euros d'amende sont par ailleurs venus sanctionner sa conduite sans permis. Pour retrouver son permis, le footballeur devra à nouveau passer les examens de conduite et se soumettre à des tests médicaux et psychologiques. Il peut encore faire appel du jugement.