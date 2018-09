Mauritanie: L'opposition s'inquiète de la victoire de l'UPR

Le chef de l'État s'est impliqué personnellement dans la campagne électorale et il tenait avec force à remporter une majorité confortable au parlement. Selon Cheikh Aidara, journaliste et analyste politique, ce n'est pas fortuit.

L'opposition a exprimé plus d'une fois ses inquiétudes pendant la campagne électorale et entre les deux tours, elle le fait maintenant de manière plus incisive. Elle craint que le président de la république ait l'intention de modifier la constitution par un vote à l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'il y jouit de la majorité absolue.

Selon les analystes politiques, cette nouvelle reconfiguration du paysage politique national, avec l'entrée au parlement de nouvelles forces et de nouveaux visages, va changer la donne : l'assemblée nationale ne sera plus une caisse de résonnance.

La Commission électorale nationale indépendante a publié lundi (17.09.2018) après-midi les résultats du second tour des élections législatives, régionales et municipales, qui ont eu lieu le 1er septembre en Mauritanie.

