Togo: Le calendrier électoral connu

"Il y a le matériel et les ressources humaines. Les kits, on en a suffisamment même avec un ratio, parce que vous ne pouvez pas monter un projet sans la rubrique risques majeurs"

Bodjona Kadanga assure tout de même que son institution dispose des moyens suffisants et logistiques pour assurer la réussite des élections, notamment les opérateurs de saisies et des kits informatiques pour le recensement.

"Qui finance? C'est l'Etat. Combien? Je crois que la cour des comptes à la fin fera le point et tout le monde sera informé. Parce que si on communique, on peut ne pas atteindre le montant, on peut dépasser. C'est la cour des comptes qui est donc habilitée. On ne peut rien estimer."

Le processus électoral suit son court au Togo. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a établi un agenda. Il y aura des élections locales et référendaires le 16 décembre et législatives le 20 décembre prochain.

