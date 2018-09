Cameroun: Crainte d'une poussée de violence à l'approche des 1er et 7 octobre

La conception et la mise en œuvre de cet outil mettent un accent sur la construction des infrastructures… Plus »

Selon elle, la perspective du 1er octobre, « date un peu symbolique pour les séparatistes » [Le 1er octobre 1961 naît la République Fédérale du Cameroun de la réunification du Cameroun français et du Southern Cameroons britannique], et le scrutin présidentiel du 7 octobre incitent les parties en présence à la surenchère. «... Il y a une volonté réelle de faire une épreuve de force, je pense, de la part des séparatistes. Et probablement aussi des forces de sécurité de vouloir rétablir l'ordre, et donc, la violence prend une tournure un peu inquiétante. »

Quelque 400 civils tués par les forces de sécurité et les séparatistes anglophones au Cameroun cette année, c'est ce qu'affirme Amnesty international dans un communiqué publié hier, mardi 18 septembre. L'organisation de défense des droits de l'homme relève aussi que plus de 160 membres des forces de sécurité sont tombés sous les coups des séparatistes depuis le début de la crise il y a deux ans.

