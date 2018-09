Burkina Faso: Coopération - Le président Roch Kaboré à Accra

Les capitaines Saïdou Gaston Ouédraogo et Oussène Zoumbri, accusés et appelés à… Plus »

Ainsi, au programme de ce mardi, les deux chefs d'Etat vont évoquer des sujets d'intérêt commun dans divers domaines de coopération. Il s'agit, entre autres, de la lutte contre le terrorisme, du projet d'interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou, du projet de chemin de fer Ghana-Burkina Faso, du projet de pipeline Bolgatanga-Bingo et de l'interconnexion des fibres optiques. Durant le séjour, il est prévu une rencontre entre le président du Faso et la forte communauté burkinabè vivant au Ghana.

A sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-président ghanéen, Dr Mahamubu Bawumia, accompagné d'autres personnalités, dans une atmosphère ambiante ponctuée de chants et danses traditionnelles. La diaspora burkinabè au Ghana, fortement mobilisée, était également aux premières loges pendant la cérémonie d'accueil du locataire de Kosyam et de sa forte délégation, composée de plusieurs membres du gouvernement.

Le Burkina Faso et le Ghana veulent davantage raffermir leurs liens d'amitié et de coopération. Dans cette dynamique, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est séjourne en terre ghanéenne, les 17 et 18 septembre 2018. Son avion a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Kotoka (Accra),ce lundi 17 septembre 2018 à 18h40 minutes.

