Afrique du Nord: La Tunisie bien représentée

Cette année, le festival accueille des films de 24 pays, entre sa compétition de longs-métrages et de courts-métrages, de fiction et de documentaire, et ses projections spéciales intitulées «Arabian nights» (nuits arabes).

La Tunisie est présente dans toutes les sections de la compétition officielle avec «Benzine» de Sarra Laâbidi dans les longs-métrages de fiction ; «Aya» de Moufida Fedhila et «Black Mamba» de Amel Guellaty dans les courts et «Upon the Shadow» de Nada Mazni Hfaïedh et «The man behind the microphone» de Claire Belhassine dans les longs-métrages documentaires. Notre pays est également présent grâce à la rencontre de critiques de cinéma «Critics without borders» (critiques sans frontières). Un workshop qui invite cette année des critiques de cinéma du Maghreb à la rencontre de critiques de cinéma nordiques autour de débats sur les réalités, les rôles et les perspectives de la critique de cinéma dans les deux régions.

Entre ses deux salles de cinéma, la «Panora» et la «Royal», le programme de projections est varié. L'un des rendez-vous les plus importants du festival du film arabe de Malmö est le marché du film ou «Market forum» où se rencontrent réalisateurs, fonds de financement et producteurs. Là aussi des projets tunisiens sont sélectionnés, comme «Fataria» de Walid Tayaâ et «Girls oof the moon» de Hiba Dhaouadi. Quant aux films d'ouverture et de clôture, ils seront égyptiens avec «Induced labor» de Khaled Diab en ouverture, et «Gunshot» de Karim El-Shenawy en clôture.