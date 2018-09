Tunisie: Nuits divines, nuits magiques

Et puis ce qui, à notre avis, constituait le moment fort de cette soirée, le magnifique duo de piano-voix de Dali Chebil et Jihed Khemiri, une émouvante façon de revisiter les grands classiques du patrimoine tunisien, en les épurant, leur rendant la simplicité originelle dans cette voix qui monte dans la nuit, et que soutient et sous-tend un piano respectueux.

Plus loin, la piscine rock offrait un concert de Aytma, collectif tunisien qui alternait jazz, rock, et improvisations personnelles.

Sur la Terrasse des Ecuries, la très belle voix de Fatma Sfar, accompagnée par les beats électroniques de Youssef Jerbi. Fatma Sfar et son groupe Denya Okhra dont on se souvient de la très belle interprétation de l'hymne national lors de l'ouverture de la conférence 2020

Mais il est temps de raison retrouver, et de parler de ces haltes, justement, et de leurs acteurs.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.