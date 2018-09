Tunisie: Chikhaoui dans le doute

Restons dans ce volet de l'effectif pour signaler que l'enfant prodige du club, Yassine Chikhaoui, est en train de travailler d'arrache-pied pour récupérer la plénitude de ses moyens physiques, d'autant plus qu'il piaffe d'impatience pour replonger dans l'ambiance des compétitions et pourquoi pas prêter main-forte à ses coéquipiers vendredi prochain.

Aux dernières nouvelles, on attendra les dernières heures pour décider de la participation de «Chikha» à la confrontation décisive de vendredi.

Abderrazak bon pour le service

Le latéral gauche de l'Etoile, qui a dû sauter l'épisode de Radès en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche et qui a laissé de l'avis de tout le monde un grand vide dans le dispositif de son équipe, poussant son coach à chambouler son plan de jeu, est désormais opérationnel pour le match retour et tiendra par conséquent sa place sur le flanc gauche de la défense.

Le portier n°2, Bdiri, victime rappelons-le, d'une fracture à la mâchoire gauche, a repris lui aussi les entraînements mais en solo en attendant de pouvoir replonger dans les prochains jours dans le cycle préparatif habituel du groupe.

Kechrida retrouvera sa place

Il est clair que par rapport à la première manche, le coach de l'Etoile compte fort logiquement apporter quelques correctifs et remaniements afin de permettre à son équipe de «récupérer» son cachet technico-tactique offensif. Une certitude, Wajdi Kechrida reprendra sa place sur le flanc droit de la défense et apportera son apport habituel en matière de chevauchées, de dédoublements et de capacité à créer le surnombre lors des phases offensives, sa complicité avec Hannachi conférera au jeu de son équipe sa percussion et explosivité coutumières. Ramy Bédoui, quant à lui, récupérera son poste dans la charnière centrale de la défense aux côtés de l'inamovible Ammar Jemal à la place de Boughattas, auteur d'une prestation en demi-teinte samedi dernier.

L'Olimpico tel un chaudron !

De l'avis de tous ceux qui connaissent l'ambiance le moins que l'on puisse dire «spéciale» de l'arène du stade olympique de Sousse, notamment lors des grands rendez-vous, le tapage et l'apport spectaculaire produits par le public étoilé ont toujours été un facteur déterminant du résultat acquis sur le terrain. De plus, la proximité des gradins de l'aire de jeu a toujours eu pour effet de déstabiliser les adversaires les plus coriaces. «Quand j'ai vu l'ambiance électrique dans les arènes du stade, j'ai tout de suite compris que notre mission s'annonçait vraiment compliquée, je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un véritable chaudron», nous a avoué l'ex-entraîneur portugais d'Ezzamalek, Jusualdo Ferreira, à l'issue de la cinglante défaite 1-5 lors de la soirée du 27/09/15 en demi-finale de la coupe de la CAF.

De ce fait, les coéquipiers de Ben Amor compteront encore une fois vendredi sur l'apport incontournable de leur public pour arracher leur qualification au carré d'as de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Ils seront 15.000 à remplir les gradins du mythique stade olympique de Sousse.