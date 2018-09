Tunisie: Pour enfants, pour adultes, marionnettes pour nous tous

Lors d'une conférence de presse, tenue hier à la Cité de la culture, la directrice des Journées des arts de la marionnette a tenu à faire la lumière sur certains points : «Nous avons œuvré pour que ce festival soit une fenêtre ouverte sur le monde ; une fenêtre ouverte pour partager les expériences et les formes artistiques et techniques.

Un festival qui permet de mettre en évidence l'importance de l'interaction avec les autres arts comme la danse et les arts plastiques» Et d'ajouter : «Le métier de marionnettiste est un métier alliant le travail artisanal au travail artistique. Il regorge de diversités, tout en se distinguant par l'enracinement dans les profondeurs de l'Histoire. Pour preuve, les voyageurs, qui arrivaient chez nous au début du dix-neuvième siècle, témoignaient, à travers leurs correspondances, de l'accueil de la Tunisie culturelle et artistique de cette forme qu'est la marionnette se distinguant par son influence sur les quartiers populaires et, plus tard, ceux du centre-ville».

Le rendez-vous proposé par les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage du 22 au 29 septembre sera marqué d'abord par la réhabilitation de cet art qui est destiné aussi bien aux adultes qu'aux enfants à travers une programmation qui s'étale sur plusieurs lieux : à la Cité de la culture, au Centre National des Arts de la Marionnette, au Centre culturel Messaâdi, à la maison de la culture Ibn-Rachiq, au Club Tahar-Haddad, au Théâtre Sindyana, au Théâtre Art'Bat. Le festival rayonnera aussi sur le Grand-Tunis et ira à la rencontre du public à Douar Hicher, à la Bibliothèque régionale de l'Ariana, à la maison de la culture de Mnihla, à Djebel El Jloud et à Ben Arous.

Côté spectacles, la programmation en comprend 34, répartis sur 3 grandes sections : 4 pour adultes, 12 tout public et 17 spectacles pour enfants avec en prime 9 spectacles de jeunes marionnettistes qui seront présentés quotidiennement à la Place des Théâtres de la Cité de la culture.

Cette première édition des Jamc prévoit aussi une journée d'étude autour du thème «Evolutions et enjeux actuels des Arts de la Marionnette». Ces Journées d'études internationales ont pour objectif de développer une réflexion sur les Arts de la Marionnette en ce début du XXIe siècle dans leur globalité et dans un contexte sociopolitique et géographique élargi. Ce sera l'occasion de s'interroger sur les tendances dans le théâtre de marionnettes tunisien, soit directement, soit en résonance avec les techniques et pratiques internationales tant dans leur dimension patrimoniale que sur le plan de la création contemporaine.

Ces journées rassembleront des professionnels et des enseignants-chercheurs nationaux et internationaux venant d'horizons divers et touchant plusieurs disciplines artistiques, sociales et juridiques afin d'échanger ensemble sur des questions importantes auxquelles sont confrontés les arts de la marionnette aujourd'hui.