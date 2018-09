Afrique de l'Est: Ethiopie et Erythrée consolident leur réconciliation avec un nouvel accord

Benyamin Netanyahu souhaite autoriser l'immigration de 1000 Ethiopiens de plus en Israël. Des membres de la… Plus »

Dans le reste du texte, les deux parties réitèrent leur engagement à coopérer dans tout un tas de secteurs : politique, sécuritaire ou encore commercial. Elles vont néanmoins plus loin puisque cette fois, elles annoncent la mise en place prochaine de zones économiques spéciales. On pense ainsi aux ports Erythréens, sur lesquels l'Ethiopie a des visées du fait de son enclavement.

Dans le texte de dimanche, Ethiopie et Erythrée rappellent que leur guerre est officiellement terminée. Les deux pays promettent à nouveau de respecter les conclusions de la commission conjointe sur la frontière. Des mesures rejetées par l'Ethiopie au début des années 2000. Mais en juin, Addis-Abeba s'est engagé à les accepter et donc à rétrocéder la ville frontalière de Badme. En attendant, deux postes-frontière ont été rouverts il y a quelques jours.

Deux mois et demi après leur accord de paix historique signé à Asmara, Ethiopie et Erythrée ont signé un nouvel accord dimanche 16 septembre à Jeddah, en Arabie saoudite. Le texte a été publié lundi soir. Les deux pays, dont les relations ne cessent de se réchauffer, reprennent quasiment les mêmes termes.

