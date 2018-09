Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Lancement des formations massives à distance

Les deux associations, à but non lucratif, ont décidé d'unir leurs efforts et potentialités… Plus »

Les Mooc, précisons-le, sont ouverts à tous et l'inscription est gratuite. A l'origine, ils sont destinés aux étudiants et ce sont les écoles qui se lancent dans l'aventure. Aujourd'hui, le profil type du participant à un Mooc est le salarié qui cherche à développer de nouvelles compétences.

Le Mooc est composé d'activités variées (visionnage de cours des vidéos animés de cinq à dix minutes), notamment la réalisation des Quiz afin de vérifier l'acquisition des connaissances ; l'exercice pratique et collaboratif pour développer son réseau et ses compétences, etc.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.