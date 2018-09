Congo-Brazzaville: Coopération - Fatoumata Binta Tidiane Diallo dresse le bilan de son action devant l'Assemblée nationale

Après six années passées au Congo, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est allée faire état des activités réalisées sous son mandat, le 18 septembre à Brazzaville, au président de la chambre basse du parlement, Isidore Mvouba.

S'exprimant devant la presse après ses échanges avec le président de l'Assemblée nationale, le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo a laissé entendre : « C'est un sentiment de mission accomplie dans la mesure où, après six années, on a dû relever quelques défis. Il y a eu des chantiers qu'on a initiés et qu'on a pu faire aboutir avec le soutien de toutes les autorités, particulièrement de l'Assemblée nationale, la Commission santé et autres ».

La représentante de l'OMS a également évoqué l'agenda santé qui a évolué et qui est au top de toutes les priorités, avec en substance le budget de la santé qui est passé de 5% à 12%.

L'OMS, a-t-elle renchéri, a aussi initié des chantiers tels que la couverture sanitaire universelle qui suit son cours, la revue de tout le secteur de la santé qui sera suivie de la mise en place d'un plan national de développement sanitaire fondé sur des évidences et surtout sur une analyse profonde et sans complaisance des points forts et faibles.

De même, les défis du secteur de la santé avec des audits des structures sanitaires les plus importantes comme le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le Centre national de transfusion sanguine, le Laboratoire national de santé publique ont été abordés.

En six années, l'OMS a mobilisé beaucoup de ressources dans le suivi des politiques sanitaires au Congo. « Je peux dire que le bilan est satisfaisant », a-t-elle conclu.