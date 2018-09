Congo-Brazzaville: UDR-Mwinda - Paul Dihoulou et Guy Romain Kinfoussia se disputent la présidence du parti

Les deux associations, à but non lucratif, ont décidé d'unir leurs efforts et potentialités… Plus »

En outre, Paul Dihoulou a rappelé que pendant l'élection présidentielle, au nom de l'opposition unifiée, l'UDR-Mwinda s'était engagée à soutenir la candidature du président de l'UDH-Yuki, Guy Brice Parfait Kolelas. Après cette échéance électorale, a-t-il renchéri, le parti devrait convoquer un conseil national au cours duquel, devrait être examinée la possibilité ou non de l'UDR-Mwinda de participer aux élections législatives et locales.

Par ailleurs, Guy Romain Kinfoussia a assuré ses militants de son engagement politique passé, présent et futur qui, selon lui, se résume en trois points, à savoir respecter et faire partager les principes édictés par le président-fondateur, André Ntsatouabantou Milongo, notamment le refus constant de toute compromission ; relancer et restructurer le parti sur des bases saines afin de préparer au mieux le deuxième congrès; lutter sans relâche et avec détermination pour l'instauration d'une alternance démocratique et pacifique, un combat dans lequel l'UDR-Mwinda n'hésitera pas à exprimer son opinion, a-t-il dit.

