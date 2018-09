Tunisie: Un diplôme d'ingénieur conforme aux standards européens

Contactée à ce sujet, Mme Boutheïna Gharbi, directrice générale de l'Ecole polytechnique de Sousse, titulaire d'un master de recherche en finance et commerce international, nous a indiqué que cette institution supérieure a toujours œuvré en faveur de la reconnaissance académique et professionnelle du titre d'ingénieur.

C'est au terme d'une démarche pointue, liant à la fois les exigences académiques et infra-structurelles et nécessitant plus de 3 ans de préparation pour solliciter une instance telle que la Commission du titre d'ingénieur sise en France, que l'école a été soumise à l'expertise rigoureuse d'un comité d'experts certifiant la conformité du parcours d'ingénieur aux normes internationales.

A cet effet, a-t-elle poursuivi, l'Ecole a pu obtenir le label de qualité EUR-ACE qui est géré par le réseau européen d'accréditation de l'éducation des ingénieurs baptisé en fait European Network for Accreditation for Engineering Education (Enaee). «Cette accréditation permet à nos futurs ingénieurs d'avoir une reconnaissance européenne de leurs diplômes ainsi que la garantie d'acquérir un ensemble de compétences transversales (soft-skills, gestion de projets...) et de savoir-faire conforme aux normes européennes. Nos futurs ingénieurs seront privilégiés dans leur mobilité aux universités européennes et cette accréditation leur permet une distinction spéciale au niveau de leur CV», a-t-elle ajouté.

Cette labellisation de qualité unique honore l'ensemble des formations de l'école, à savoir génie informatique, génie télécommunications et réseaux, génie biotechnologique, génie électrique et automatique, génie électromécanique et génie civil.

Parallèlement à cette distinction, elle nous a informé que l'école inaugurera, à la prochaine rentrée universitaire 2019/2020, un nouveau campus universitaire de 10.000 m² comportant plus de 20 laboratoires de travaux pratiques, plusieurs départements, dont ceux d'architecture, d'ingénierie... , des ateliers d'enseignement et un complexe sportif.