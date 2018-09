Tunisie: L'arrêt Bosman, source d'inspiration

La saison 2018/2019 connaîtra une nouveauté. Après de longues années durant lesquelles la FTF n'a compté que sur des arbitres tunisiens pour officier en Ligue 1, notre instance nationale de football a annoncé qu'elle pourrait avoir recours au cours de cet exercice à des arbitres égyptiens. Ce recours s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Fédération tunisienne de football et son homologue égyptienne, sachant que des arbitres tunisiens ont officié un match du championnat égyptien. Sadok Selmi, assisté par Anouar Hamila, Yamen Melloulchi et Slim Belkhouass, a été au sifflet du match qui a opposé Arab Contractors à Pyramids pour le compte de la 7e journée du championnat égyptien.

Pourvu que les fédérations nationales de Mauritanie, d'Algérie, du Maroc et de Libye suivent le mouvement et s'inspirent de la décision favorable de la FTF.

