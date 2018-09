Tunisie: La chute vertigineuse

Bien organisés derrière, entreprenants à l'entrejeu et inspirés en attaque, les coéquipiers du revenant Messaïdi, qui a remplacé Mosrati dans le rôle de régisseur, ont multiplié les assauts en direction des buts de Friou qui s'en est bien tiré avant l'ouverture du score, dont il assume une part de responsabilité dans la mesure où il a mal calculé la trajectoire du corner tiré parfaitement par le gaucher Ben Romdhane.

Après ce but libérateur longuement ovationné par l'assistance présente, les camarades du capitaine Hichri, meilleur homme de la période initiale, sont passés à la vitesse supérieure, acculant les Aghlabides dans leurs derniers retranchements mais le manque flagrant de concentration dans le geste final de Kabbou, Ben Hassine, Hichri et Kouaté les a privés de faire le break avant la pause, à la grande déception de leur entraîneur Kolsi : «Dommage, on n'a pas su profiter de notre domination écrasante lors de la première période pour tuer complètement le match.

Les ratages monstres de nos attaquants nous ont privés de réaliser notre premier succès de la saison. Et en football celui qui rate finira par encaisser, comme en témoigne le but d'égalisation de la JSK réussi à dix minutes de la fin... Sur l'ensemble du match on mérite bien la victoire mais le manque de concentration de la défense et du gardien sur le coup franc qui a amené le but kairouanais nous a coûté très cher... On devrait retenir les enseignements de ce nouveau faux pas et continuer à travailler davantage pour améliorer l'animation offensive et surtout la concrétisation qui tarde à venir... »

Ben Romdhane l'audacieux !

N'ayant rien à perdre mais tout à gagner, le coach aghlabide, pas du tout satisfait du rendement de ses joueurs au cours de la première période a complètement changé de stratégie après la pause pour espérer revenir dans le match. Il a donné ses instructions aux joueurs de l'entrejeu pour avancer d'un cran et contrer la machine adverse. Une stratégie qui s'est avérée judicieuse dans la mesure où la JSK a repris la bataille du milieu à son compte grâce à l'abattage et la vivacité de Traoré, la clairvoyance de Mtiri et l'inspiration de Romdhani. De même, la rentrée coup sur coup d'Addami, Mannaï et Layouni a donné plus de tonus, voire de profondeur aux manœuvres offensives qui ont complètement déstabilisé l'organisation défensive de Hichri et consorts qui ont trouvé toutes les peines du monde pour arrêter le retour en force des protégés de Ben Romdhane complètement ressuscités.

Ben Romdhane l'audacieux a fini, grâce à la fougue et la rage de vaincre de ses joueurs, par gagner son pari, puisque les siens sont parvenus à arracher une égalisation inespérée à dix minutes de la fin du match, œuvre du jeune talent Addami dont la rentrée après la pause a complètement changé le visage terne de la Chabiba lors de la période initiale... Ce même Addami, un vrai poison pour la défense usémiste, a failli tuer le match à cinq minutes de la fin, mais l'excellente parade de Ben Saïd l'a privé du but de la victoire. Furieux de ce ratage monstre, son entraîneur revient sur ce nul : «Notre première mi-temps a été catastrophique sur toute la ligne, heureusement qu'on a encaissé un seul but, mes joueurs complètement désorientés n'ont pas respecté mes consignes. Après la pause, on a rectifié le tir en avançant d'un cran le bloc bas pour espérer débloquer la machine adverse...

On a réussi au fil des minutes à imposer notre jeu et la rentrée d'Addami, Mannaï et Layouni nous a donné plus de profondeur et de percussion dans nos opérations. On a réussi à égaliser et on aurait pu aspirer à la victoire si Addami avait réussi à marquer ce but facile. Toutefois, notre retour en force après la pause dénote la capacité du groupe encore perfectible de croire en ses moyens. La saison est encore longue et, avec l'intégration des nouvelles recrues et plus d'application et de lucidité devant les buts adverses, la JSK retrouvera certainement son jeu limpide et efficace... ».

Pour conclure, le score de parité (1-1) n'arrange ni l'USM ni la JSK encore à la recherche de leur premier succès de la saison. La stabilité des deux équipes, notamment au niveau administratif, aidera certainement les deux staffs techniques à travailler dans la quiétude et la sérénité pour espérer décoller.