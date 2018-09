Tunisie: Un bon test en perspective

Il ne se passe plus un match sans que le CAB ne prenne un carton rouge.

Trois expulsions en trois matches, cela fait beaucoup. Après B. Saïdani face au CSS et Abdelhalim Darragi contre l'ASG, c'est au tour de Othmane Saïdi, incorporé en cours de jeu contre l'USBG, de se voir brandir un carton rouge. Un travail préparatoire sur le plan psychologique est plus que conseillé pour permettre aux joueurs de garder leur sang-froid. Le staff technique a besoin des services de tout son effectif à chaque rencontre.

Pauvre pelouse du stade 15-Octobre

C'est à ne plus rien comprendre! Le terrain du stade 15-Octobre a été fermé pendant plus d'un an et demi pour travaux d'engazonnement notamment.

A peine le CAB a-t-il joué deux matches que les défauts ont ressurgi.

Contre l'USBG, on a vu non pas du gazon sur le sable, mais du sable sur le gazon. Le résultat est qu'on va de nouveau fermer le stade pour laisser l'entrepreneur, qui en a la charge, planter ses graines, nous dit-on. Les Cabistes ne joueront pas leurs deux prochains matches à Bizerte et ils se trouveront de nouveau en «vadrouille».

Un Saoudien au CAB

On a appris récemment que les responsables cabistes ont engagé un attaquant saoudien de 19 ans pour un bail de 3 ans. Il s'agit de Khaled Lazzem, arrivant tout droit du club saoudien Nadi El Hazm. Espérons qu'il apportera une plus-value! La trêve nous dira un peu plus sur la qualité des uns et des autres.