Angola: L'Hôpital maternel et infantile de Camama sera achevé en 2020

Environ 2,5 millions d'enfants angolais, sur un total de plus de six millions, souffrent de la malnutrition chronique, a… Plus »

Il dispose de deux étages pour l'hospitalisation pédiatrique et les deux derniers seront réservés à l'internat en soins infirmiers et en gynécologie, ainsi qu'aux soins obstétricaux.

Le rez-de-chaussée, les deuxième et troisième étages, sont conçus pour les départements cliniques, les centres de diagnostic avec hagiologie et laboratoires, la zone chirurgicale et les dortoirs.

Il a été conçu pour fournir des soins médicaux spécialisés aux enfants et à leurs familles, ainsi que pour promouvoir la recherche et la formation en pédiatrie. À la fin de la première phase, l'hôpital aura une capacité d'hospitalisation de 200 patients.

