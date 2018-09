Angola: Le Portugal et le pays signent l'abrogation de la double imposition

Luanda — Les gouvernements de l'Angola et du Portugal ont signé mardi, à Luanda, une Convention visant à abroger la double imposition sur le revenu, et prévenir l'évasion fiscale entre les deux pays.

Signé dans le cadre de la visite officielle de deux jours, à Luanda, du premier ministre portugais, António Costa, le document vise à alléger l'impôt d'investissement angolais au Portugal et de l'investissement portugais en Angola.

L'accord signé par le ministre angolais des Finances, Archer Mangueira et l'adjoint au secrétaire d'Etat aux Finances du Portugal, Ricardo Mourinho Félix, encourage l'internationalisation et rapprochement des entreprises des deux pays.

Dans le même cadre, et en présence du président angolais, João Lourenço et du premier-ministre portugais, António Costa, un mémorandum a été signé pour le début du règlement des dettes de l'Angola à l'égard des entreprises portugaises, estimées au total entre 400 et 500 millions d'Euros.

Les arriérés touchent notamment les entreprises des secteurs des Travaux publics et de Construction civile.

Les deux gouvernements ont également signé un accord sur le Transport Aérien visant à augmenter la fréquence des vols Luanda/Lisbonne et vice-versa, et un Protocole de coopération entre l'Unité de Gestion de la Dette Publique et son homologue portugaise l'Agence de Gestion de la Trésorerie et de la Dette Publique (IGCP).