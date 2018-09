Angola: La valorisation des us et coutumes passe par une plus grande diffusion

Cuanhama — La valorisation et préservation des us et coutumes des peuples passent par une plus large diffusion de leur mode de vie, a déclaré mardi, à Ondjiva, province de Cunene, le directeur municipal de la culture à Cuanhama, Ilídio Shihepo.

S'adressant à Angop au sujet des activités du secteur, le responsable a souligné que les us et les coutumes représentent l'identité d'un peuple, raison pour laquelle ils doivent être davantage diffusés et préservés pour leur perpétuation.

Il a fait savoir que le secteur culturel de la région s'était engagé à promouvoir davantage d'actions pour la préservation et la diffusion de la tradition locale.

Ces activités, a-t-il souligné, ont toujours pour objectif de transmettre aux nouvelles générations les habitudes et les coutumes laissées par leurs ancêtres.

« La municipalité de Cuanhama est très riche en termes culturels, mais il faut rentabiliser ces ressources. Il est important de faire un travail d'exploitation des us et coutumes de la région et d'encourager les jeunes à acquérir un goût pour les pratiques traditionnelles », a-t-il dit.

Il a rappelé que l'administration municipale de Cuanhama promouvait chaque année un festival musico-culturel dans la ville d'Ondjiva pour éveiller l'intérêt de la nouvelle génération aux rythmes traditionnels.