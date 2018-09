Angola: Le Portugal maintient ses portes ouvertes aux investisseurs angolais

Environ 2,5 millions d'enfants angolais, sur un total de plus de six millions, souffrent de la malnutrition chronique, a… Plus »

Enfin, les gouvernements angolais et portugais ont également établi, mardi, un plan de coopération dans le secteur de l'Agriculture et signé un Programme Stratégique de Coopération 2018/2022.

António Costa a dit que le partenariat stratégique entre Lisbonne et Luanda était soutenu par des liens politiques, culturels et économiques.

Plaidant pour la construction des relations fraternelles et amicales, qui permettent d'envisager l'avenir commun avec optimisme et confiance, le premier ministre a dit que le Portugal se sentait très honoré le fait d'être aux côtés de l'Angola.

Plus de 1.000 entreprises aux capitaux portugais opèrent sur le marché angolais, et plus de 5.000 exportent leurs produits vers Luanda.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.