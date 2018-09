Angola: L'AIPEX accorde la priorité aux investissements portugais dans la production de céréales

Luanda — Le président du conseil d'administration de l'Agence d'Investissements privés et promotion des exportations (AIPEX), Licínio Vaz Contreiras, a invité, mardi, à Luanda, les entrepreneurs portugais à se révéler dans la production céréalière en Angola et dans le remplacement des importations.

Licínio Vaz Contreiras parlait au forum d'affaires Angola-Portugal, tenu dans la capitale angolaise, et ouvert en présence du Premier ministre portugais, António Costa, et du ministre d'État pour le développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

Il a affirmé que le pays devrait, en coopération avec le Portugal, préférer les investisseurs qui garantissent la production de céréales, telles que le maïs, le blé et le riz, et l'exportation de produits tels que le café, le sel iodé, le miel et les fruits tropicaux.

Le responsable a rappelé que l'environnement d'affaires en Angola s'était considérablement amélioré, défendant le soutien financier aux producteurs nationaux pour l'exportation, ainsi que la protection douanière.

Il a salué l'accord sur la fin de la double imposition, signé ce mardi entre le Portugal et l'Angola. À propos de la ligne de crédit pour l'Angola, il a dit qu'elle profitera aux propriétaires d'entreprises qui achètent des équipements au Portugal et des actifs pour investir en Angola.