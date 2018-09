Ile Maurice: Ministère des arts et de la culture - Réorganisation en cour

Dans la 85e édition de la newsletter du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell… Plus »

Le ministre Pradeep Roopun explique qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé récemment. Mais des recoupements indiquent que ce projet ne concernerait plus la Bibliothèque nationale et les Archives nationales, qui pourraient être logées dans un bâtiment séparé.

Qui dit regroupement de services dit, par extension, «Culture House». À l'origine, ce projet pharaonique avait justement pour but de rassembler la Bibliothèque nationale et les Archives nationales sous un même toit. Une seconde phase du projet prévoyait que les services administratifs rejoindraient la «Culture House».

Au ministère des Arts et de la culture, une source officielle explique que les ser- vices répartis entre plusieurs étages du Renganaden Seeneevassen Building, à PortLouis, «manquent d'espace». Ajouté à cela, l'augmentation du nombre de fonctionnaires, avec le recrutement de nouveaux Arts et Culture Officers (voir hors-texte).

«Lakaz diab.» L'expression de Dan Baboo, le précédent ministre des Arts et de la culture, colle à l'institution. Les projets qui traînent depuis des années y sont légion : Culture House, musée de l'Esclavage, stade musical, Status of Artist Bill, pour ne citer que quelquesuns. Y a-t-il une améliora- tion en perspective durant le mandat de son successeur, Pradeep Roopun ?

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.