Burkina Faso: Ouaga Film Lab #3 - 25 jeunes cinéastes africains sur les starting-blocks de l'édition de «la consolidation»

Après l'édition de l'expérimentation en 2016, puis celle de confirmation en 2017, la plateforme de 2018 est celle de la « consolidation ». Selon les conférenciers, au-delà de la formation, Ouaga film lab est un espace où se préfigure le cinéma africain par excellence, où des rencontres professionnelles déterminantes et des mises en réseaux stratégiques se tissent.

Pour cette édition, Ouaga film lab accueillera 15 projets de films (fiction, documentaire, et cinéma d'animation) portés par 25 jeunes cinéastes (réalisateurs et producteurs) venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Nigéria, de la Gambie, de la Guinée Bissau et du Sénégal. Ceux-ci bénéficieront d'un programme intensif de formation en technique d'écriture (fiction et documentaire), en stratégie de production cinématographique et en pitch (comment convaincre et persuader en un temps bref).

Les activités phares qui seront menées sont des ateliers de formation dans le domaine du scénario, de la production et du pitch pour les 25 professionnels qui seront sélectionnés.

« Ils auront droit au "one to one" qui sont des moments avec les consultants qui sont des responsables de laboratoires du cinéma afin de voir sur quel projet ils pourraient mettre en place des appuis. Cela pour que nous puissions avoir des productions de qualité. Il y aura aussi ce qu'on appelle le mentoring qui sont des experts du cinéma qui seront à la disposition des jeunes porteurs de projets afin de les accompagner dans la maitrise des leurs projets et de faire en sorte que ces projets puissent gagner les prix qui sont mis en jeu » a expliqué Ousmane Boundaone, administrateur Ouaga film lab.

Le budget de cette édition est estimé à plus de 97 millions de francs Cfa et 11 prix sont mis en jeu pour ladite édition. Selon, Alex Moussa Sawadogo, directeur artistique, ils s'agit du Grand prix Idrissa Ouédraogo ; Sud Ecriture ; Fidadoc ; fabrique cinéma de l'institut français ; forum de Namur ; Medienboard Berlin -brandenburg ; Groupe ouest ; Alca ; Torino film lab ; journée cinématographiques de Carthage et le prix EAVE. La cérémonie de proclamation des résultats et la remise des prix sont prévues pour le samedi 29 septembre au Cenasa.

La présente édition est placée sous le parrainage Saint Pierre Yaméogo.