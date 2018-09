Burkina Faso: Commune de Boromo - Des vivres et du matériel aux sinistrés de Ouahabou

Le Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) a offert, le jeudi 13 septembre 2018, des vivres et du matériel aux sinistrés de la pluie diluvienne survenue, le 28 août dernier à Ouahabou.

Une pluie diluvienne s'est abattue sur le village de Ouahabou, localité située à 25 kilomètres de Boromo le 28 août dernier occasionnant ainsi de nombreux dégâts. L'évaluation faite par le directeur provincial de la femme des Balé, Melaine Millogo fait état de nombreuses maisons écroulées et des biens endommagés. Plus de 500 sinistrés, victimes de cette pluie ont été recensées par les services de l'Action sociale. Ces sinistrés ont reçu, le jeudi 13 septembre 2018, des vivres et du matériel de couchage de la part du Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) à travers le Comité provincial de secours d'urgence et de réhabilitation (COPROSUR).

Ce don se compose de maïs, de sorgho, de riz, d'huile, de nattes, de couverture et de vêtements. Selon le directeur provincial, ces vivres et ce matériel iront directement aux bénéficiaires. Chaque ménage recevra quelque chose en fonction de la taille du ménage et suivant une clé de répartition bien définie par sa structure, a indiqué Mélaine Millogo. Le haut-commissaire des Balé, Yaya Sanon a, pour sa part, traduit toute la compassion du gouvernement aux sinistrés, en les rassurant du soutien du gouvernement face aux difficultés qu'ils vivent. Yaya Sanon a exhorté les populations à ne pas construire dans les bas-fonds et à prendre des précautions pour éviter les inondations. Le représentant des bénéficiaires, Yacouba Karantao, a remercié le CONASUR et le gouvernement pour ce geste, qui, de son avis, vient les soulager.