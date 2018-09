Burkina Faso: 70e anniversaire de la CCI-BF - Les conclusions du colloque présentées au PM

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu, le jeudi 13 septembre 2018 à la Ouagadougou, une délégation des participants au colloque international de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Les hommes d'affaires sont venus présenter au chef du gouvernement les conclusions de leur rencontre.

Dans le cadre de la célébration de ses 70 ans d'existence, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé, le jeudi 13 septembre 2018 à Ouagadougou, un colloque international sur : « Le rôle et l'avenir des chambres de commerce et d'industrie et des organisations intermédiaires du secteur privé ». L'ouverture de cette rencontre a été présidée par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Dans la soirée, celui-ci a reçu à la Primature une délégation des participants, venue le remercier pour son soutien et lui présenter les conclusions du forum. « Nous sommes très heureux de constater que le partenariat public-privé au Burkina se porte bien. Il y a un engagement du gouvernement aux côtés des opérateurs économiques et c'est ce que nous souhaitons tous. Le corps consulaire dans son ensemble repart donc satisfait », a confié le porte-parole de la délégation, Germain Essohouna Meba, à la fin de l'audience.

A l'écouter, tous les participants se sont engagés à prendre l'exemple du dynamisme du secteur privé burkinabè dans leurs pays respectifs. Selon le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo, cette visite vise également à solliciter davantage le soutien du gouvernement pour la mise en œuvre des propositions et recommandations issues du forum. « Nous sommes une force de proposition et c'est au gouvernement de prendre soin des propositions pour améliorer le climat des affaires et permettre aux opérateurs économiques de travailler pour le développement du pays », a expliqué Mahamadi Savadogo.

D'ores et déjà, a-t-il laissé entendre, le Premier ministre a marqué son accord pour donner des instructions aux différents ministres en vue de la mise en application des conclusions du colloque.