Burkina Faso: Ouaga film lab 2018 - 15 projets en compétition

A l'occasion de la IIIe édition de Ouaga film lab, le collectif génération films a animé une conférence de presse, le mardi 18 septembre 2018, à Ouagadougou.

La IIIe édition de la résidence Ouaga film lab et le deuxième rendez-vous de l'atelier Ouaga producers lab, se tiendront simultanément du 20 au 29 septembre 2018 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre annuelle d'incubation, 15 projets de films venus du Bénin, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso seront examinés. L'information a été portée à la connaissance des hommes de médias, le mardi 18 septembre 2018, dans la capitale burkinabè. « Les 15 projets de films sont repartis, d'une part, en dix projets soutenus par un binôme (réalisateur et producteur) pour la résidence de Ouaga film lab, et en cinq projets, d'autre part, pour le compte de Ouaga producers lab », a détaillé l'administrateur de Ouaga lab, Ousmane Boudaoné.

Selon ce dernier, les 25 porteurs de projets cinématographiques auront, durant les dix jours, l'opportunité de renforcer leurs connaissances par des ateliers de production, de scénario, de documentaire, et de master class. Ce sera aussi l'occasion, a-t-il souligné, pour les uns et les autres de nouer des relations professionnelles et saisir des opportunités de recherche de fonds. Un exercice de speech auquel se prêteront les porteurs de projets « pour vendre leurs projets » et un atelier de la critique cinématographique sont, entre autres, a-t-il indiqué, les innovations de la présente édition. Ledit atelier, a-t-il précisé, sera animé par Charles Tesson, ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma.

A l'entendre, 11 projets sur les 15 recevront des prix sous forme de visas de participations à des festivals et de bourses de formation auprès d'institutions de renommée du cinéma. Tout en soulignant le jeune âge et le caractère novateur de cet outil, « incubateur de faiseurs de films », M. Boudaoné a précisé que Ouaga film lab vient combler un vide et reste une opportunité de promotion des acteurs du cinéma de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, pour cette troisième édition, selon le comité d'organisation, Ouaga film lab s'est doté d'un nouveau format plus prometteur avec la venue à Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, d'une vingtaine d'experts américains, européens et africains. « Ceci est la preuve de l'estime suscitée à travers le monde après la présentation des projets des deux éditions passées, confirmant ainsi, l'importance de ce laboratoire du monde du cinéma », a témoigné le directeur artistique, Alex Moussa Sawadogo. Pour lui, cette troisième édition dont le parrain est le cinéaste burkinabè Saint Pierre Yaméogo, est celle de la consolidation.