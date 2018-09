Ghana - Plusieurs projets intégrateurs en perspective

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a effectué, les 17 et 18 septembre 2018, une visite d'amitié et de travail au Ghana. Il est revenu du pays de Kwamé N'Krumah avec une pile d'accords sur des projets d'intérêt commun , dont l'interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou et le chemin de fer reliant les deux pays.

Le Burkina Faso et le Ghana veulent davantage raffermir leurs liens d'amitié et de coopération. Dans cette dynamique, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l'invitation de son homologue Nana Akufo-Addo, a effectué, les 17 et 18 septembre 2018, une visite d'amitié et de travail en république du Ghana. A son arrivée à l'aéroport international Kotoka d'Accra, le lundi 17 septembre 2018 à 18h40 minutes, il a été accueilli par le vice-président ghanéen, Dr Mahamudu Bawumia, accompagné d'autres personnalités, dans une ambiance de chants et danses traditionnels. La diaspora burkinabè au Ghana, fortement mobilisée, était également aux premières loges à la cérémonie d'accueil du locataire du palais de Kosyam et de sa forte délégation, composée notamment de membres du gouvernement. A l'issue des salutations d'usage, le président Roch Kaboré a été conduit à « Australia House » (la maison des hôtes de marque). Il sera rejoint quelques instants plus tard par son homologue ghanéen pour un déjeuner privé.

Au second jour de la visite, l'agenda était plus chargé pour le président Kaboré et sa suite. Au «Jubilee House» (palais présidentiel du Ghana) où il était attendu par Nana Akufo-Addo, il a eu droit à des honneurs militaires, suivis de l'exécution des hymnes nationaux du Burkina Faso et du Ghana. Les deux hommes se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête, au sortir duquel rien à filtrer. Pendant ce temps, officiels burkinabè et ghanéens ont pris place à l'auditorium, en vue des travaux sur des projets d'intérêt commun. Lesquels ont été présidés, plus tard, par les deux chefs d'Etat.

Construction du pipeline et du chemin de fer en vue

Au menu, l'interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou, le chemin de fer Ghana-Burkina Faso, le projet de pipeline Bolgatanga-Bingo, l'interconnexion des fibres optiques, la libre circulation des personnes et des biens sur l'axe Ouagadougou-Accra et la lutte contre le terrorisme.

Au sujet de l'interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou, les deux parties se sont félicitées de son effectivité. Par contre, elles ont émis le souhait de voir l'achèvement des travaux de renforcement du réseau électrique interne ghanéen dans les délais impartis. Pour ce qui est de l'interconnexion ferroviaire, les délégations burkinabè et ghanéenne ont convenu de poursuivre leurs efforts en vue de la concrétisation de ce projet intégrateur. Par ailleurs, les deux chefs d'Etat se sont accordés pour combiner la construction du pipeline et du chemin de fer devant relier Ouagadougou et Accra en passant par Manga et Tenkodogo.

Au titre du transport routier et du transit, autorités burkinabè et ghanéenne se sont réjouies de la relecture et de la signature, le 29 août 2018 à Ouagadougou, de l'accord de coopération entre le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) et l'Autorité ghanéenne des chargeurs (GSA). Ce partenariat devrait favoriser la fluidification du trafic entre les corridors des deux pays. Concernant la question de la transhumance transfrontalière, le président Kaboré et son homologue ghanéen se sont accordés pour créer des couloirs de passage ainsi que des ranchs d'accueil du bétail des transhumants.

La commission mixte d'ici à la fin de l'année 2018

Sur le plan sécuritaire, Nana Akufo-Addo est favorable à une synergie d'actions afin de vaincre ensemble le fléau du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. C'est aussi l'occasion pour lui de témoigner sa solidarité au peuple «frère» du Burkina Faso et de lui présenter ses condoléances pour les victimes des attaques. La libre circulation des personnes et des biens, tant prônée dans l'espace CEDEAO, était également au menu des échanges. En substance, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre tous les protocoles y relatifs. Au sujet de la coopération sous régionale, régionale et internationale, les présidents Kaboré et Akufo-Addo se sont félicités de leur convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. Ils ont réaffirmé leur attachement à l'intégration africaine et à la «forte aspiration de leurs peuples respectifs à la paix, à la liberté, à la démocratie et à la sécurité».

Tous ces projets d'intérêt commun auxquels tiennent les deux pays seront au cœur de la 12e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, prévue se tenir d'ici à la fin de l'année 2018.