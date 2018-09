Tanzanie: Attijariwafa Bank inaugure un nouveau centre "Dar Al Moukawil" à Fès

L'accompagnement novateur des très petites entreprises (TPE) clientes et non clientes par des services non financiers se poursuit chez Attijariwafa bank par le déploiement des centres spécialisés "Dar Al Moukawil". En effet, après Aït Melloul, Tanger, El Jadida et Marrakech, la ville de Fès accueille à son tour ce nouveau concept qui se développe progressivement dans toutes les régions du Royaume, a indiqué un communiqué du groupe.

Le dispositif "Dar Al Moukawil" est porté par une vision sociale en vue de contribuer au soutien et à l'accompagnement des TPE et des porteurs de projets dans tous les territoires, selon la banque. Ce concept "exclusif" est disponible en plateforme web et en centres physiques et offre gratuitement aux TPE clientes et non clientes, la possibilité de bénéficier de plusieurs services d'accompagnement notamment des informations riches liées à l'entrepreneuriat, des conseillers dédiés, des séances de formation quotidiennes, ainsi que des services de mise en relation.

Après une année d'activité, le bilan de cette initiative s'est avéré très positif, avec plus de 600 formations organisées en faveur de 8.900 TPE gratuitement, de 2.500 entretiens de conseil et d'accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien et de 140 séminaires externes de sensibilisation animés au profit de petites entreprises et porteurs de projets, relève le communiqué.

Le bilan concerne également 90 partenariats avec les acteurs locaux mis en place pour renforcer le tissu entrepreneurial, plus de 1.000 inscriptions au statut de l'Auto-Entrepreneur pour contribuer à la formalisation des TPE ainsi que 400.000 connexions à la plateforme web daralmoukawil.com où les cours en ligne et les vidéos didactiques proposées ont été visionnés près de 450.000 fois.

Soulignons qu'en matière de mise en relation, Attijariwafa bank a lancé deux nouveaux services à forte valeur ajoutée, d'une part, les "rencontres BtoB sectorielles" entre TPE en vue d'échanger les expériences et identifier des opportunités d'affaires et d'autre part, les "Journées marchés" qui consistent à donner aux participants la possibilité de soumissionner à des marchés de grands donneurs d'ordres partenaires de la banque, a précisé le communiqué.

Par ailleurs et à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre "Dar Al Moukawil" de Fès, le CRI de la région Fès-Meknès ainsi que la Cité de l'innovation ont conclu un accord de partenariat avec Attijariwafa bank en vue d'accompagner les TPE de la région dans leur développement.