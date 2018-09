Maroc: Habib El Malki appelle à booster la coopération entre le Maroc et la Bosnie-Herzégovine

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a appelé, lundi à Rabat, à engager une réflexion autour de la mise en place des mécanismes communs adéquats à même de booster la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la Bosnie-Herzégovine.

Lors d'entretiens avec le président du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, Denis Zvizdic, en visite de travail dans le Royaume, il a souligné que la coopération entre les deux pays, qui a évolué dans plusieurs domaines, notamment la justice et la culture, ainsi que la coordination entre les deux pays au niveau des organisations internationales, qui reflète la qualité et la solidité des relations bilatérales, sont de nature à hisser les échanges commerciaux au niveau des ambitions communes.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki a exprimé la volonté de donner une impulsion à la coopération bilatérale à travers l'activation du groupe d'amitié parlementaire maroco-bosnien, notant que la Bosnie-Herzégovine est un pays ami et un partenaire important pour le Royaume.

De même, le président de la Chambre des représentants a salué la position de la Bosnie-Herzégovine quant à l'intégrité territoriale du Maroc, soulignant que ce pays, de par son histoire, est constamment attaché à l'unité des peuples et à leur intégrité territoriale.

Pour sa part, Denis Zvizdic a affirmé que cette visite s'assigne, principalement, pour objectif de renforcer les relations fraternelles et politiques entre les deux pays et de promouvoir les échanges commerciaux et économiques.

Le responsable bosnien a également salué le soutien du Maroc à son pays, soulignant que le Royaume était l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et à établir des relations diplomatiques avec ce pays.

Le président du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a, par ailleurs, passé en revue les potentialités de son pays, notamment dans les domaines économique et industriel, ainsi que les énergies renouvelables, le tourisme, la culture, l'éducation et le sport, réitérant la volonté de son pays pour un développement économique, en collaboration avec de nouveaux partenaires.

Dans ce sens, il a appelé au renforcement des liaisons aériennes entre la Bosnie-Herzégovine et le Maroc et à l'ouverture d'une ambassade du Royaume, exprimant sa volonté de renforcer la coopération entre les institutions législatives des deux pays.

Dans une déclaration à la MAP au terme de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Denis Zvizdic a affirmé que ce cadre de coopération aura pour objectif de nouer de nouveaux partenariats, notamment dans les domaines du tourisme, de la culture et de l'enseignement.

Il a également souligné que le Maroc et la Bosnie-Herzégovine entretiennent des relations bilatérales sérieuses et amicales, marquées du sceau de la confiance mutuelle et de l'ambition de développer davantage les relations économiques et commerciales.

Il a fait remarquer, à ce propos, que son pays, qui est en phase de redressement économique, est en quête de nouveaux partenaires, mettant en relief les perspectives prometteuses ouvertes par cette visite.

Rappelant les énormes potentialités économiques du Royaume, le responsable bosnien a émis le souhait de voir s'approfondir les relations bilatérales aux niveaux économique et commercial, appelant les investisseurs marocains à tirer profit des opportunités d'investissement qu'offre la Bosnie-Herzégovine.

Par ailleurs, Denis Zvizdic a salué les positions pacifiques permanentes du Maroc et son engagement en faveur de la paix dans le monde, notant que le Royaume, havre de paix et de tolérance, a été parmi les premiers pays à prôner une voie de résolution pacifique et juste du conflit en Bosnie-Herzégovine.

Il a également souligné que le Maroc a été parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et à établir des relations diplomatiques avec ce pays.

S.M le Roi offre un dîner en l'honneur de Denis Zvizdić

S.M le Roi Mohammed VI a offert, lundi soir à Rabat, un dîner en l'honneur du président du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, Denis Zvizdić, en visite officielle dans le Royaume, présidé par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Ont été conviés à ce dîner les conseillers de S.M le Roi, Fouad Ali El Himma et Yassir Znagui, les présidents des deux Chambres du Parlement, ainsi que des membres du gouvernement, des opérateurs économiques et de hautes personnalités.

Y ont également assisté, côté bosnien, les membres de la délégation officielle accompagnant le président du Conseil des ministres.

Echanges sur les relations commerciales

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, a examiné, lundi à Rabat, avec une délégation d'hommes d'affaires bosniens, les moyens de renforcer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales stratégiques qui lient les deux pays, a affirmé Rkia Derham dans une déclaration à la MAP, faisant observer que contrairement à l'excellence des relations politiques unissant le Maroc et la Bosnie-Herzégovine, il est remarqué "un déficit" au niveau des échanges économiques et commerciaux, lequel "ne reflète pas les ambitions des deux pays" en la matière.

Les deux parties ont également discuté de l'arsenal juridique entre les deux pays et des moyens de le consolider, notamment à travers l'établissement d'accords très précis dans le cadre d'une commission mixte commerciale ou d'une commission regroupant les secteurs privés dans les deux pays, dans l'objectif de renforcer les échanges commerciaux et d'examiner les opportunités économiques qui s'offrent de part et d'autre, a-t-elle conclu.

Les relations entre le Maroc et la Bosnie-Herzégovine connaissent une dynamique prometteuse depuis la signature en juin 2007 d'un protocole sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.