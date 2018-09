Maroc: Un holding du Groupe BCP lance sa 4ème filiale au Sénégal

Atlantic microfinance for Africa (AMIFA), un holding créé par le Groupe marocain Banque centrale populaire (BCP) dans le but de piloter son ambitieux programme de microfinance en Afrique, a obtenu l'agrément des autorités sénégalaises pour exercer ses activités via sa nouvelle filiale AMIFA-Sénégal, apprend-on lundi auprès de la BCP.

AMIFA-Sénégal rejoint ainsi trois autres filiales d'ores et déjà opérationnelles du holding: AMIFA-Côte d'Ivoire, AMIFA-Guinée et AMIFA-Mali, indique un communiqué de la BCP, dont MAP-Dakar s'est procuré copie.

Ce holding est le fruit d'un partenariat stratégique, conclu en 2016 entre le Groupe BCP et le Crédit agricole du Maroc. Il ambitionne de contribuer à un développement équilibré et inclusif de la microfinance au Sénégal à travers la mise en place d'un dispositif de financement et d'accompagnement en faveur de la microentreprise, de la petite agriculture et du monde rural.

A noter que dans le cadre du développement de son programme de microfinance en Afrique, visant à favoriser le partage de l'expertise et le savoir-faire du Maroc avec les pays voisins de la région, AMIFA-holding affiche son ambition d'opérer son extension dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est à l'horizon 2020.

Société anonyme, AMIFA est un holding créé par le Groupe BCP dans l'objectif de conduire et piloter son programme dédié à la promotion de la microfinance en Afrique. Couvrant à ce stade quatre pays de l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et Mali), AMIFA s'assigne pour principale mission la gestion et le développement des institutions de microfinance créées par elle-même où celles dont il détient le contrôle.