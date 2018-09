Maroc: Les Safiots visent les avant-postes en championnat

Présentant le rapport moral, le président du comité directeur du club safiote, Ahmed Ghaïbi, a passé en revue les réalisations accomplies par les différentes disciplines de l'OCS, relevant la création de nouvelles sections telles que celles de la natation et de la plongée, de la pêche à la canne, de tennis de table et des sports aérobics.

Et de faire remarquer qu'au fil des années, le niveau tactique et physique du championnat s'est amélioré davantage, estimant que le suspens sera également au rendez-vous cette année.

Ce sont les favoris "classiques" (WAC, RCA, DHJ et FUS) qui se disputeront de nouveau le sacre lors de la saison actuelle qui s'annonce très compétitive vu que la plupart des équipes ont conservé leurs formations et renforcé leurs rangs par de nouvelles recrues, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le technicien national a indiqué que la saison dernière était pleine d'"anomalies", expliquant que les grandes équipes ont quitté prématurément la course pour le sacre, avec à leur tête le WAC et le Difaâ Hassani d'El Jadida, concentrés sur la Ligue des champions, ainsi que le Raja de Casablanca en Coupe de la CAF.

Pour atteindre les objectifs escomptés, les dirigeants et l'entraîneur de l'OCS ont, en effet, conservé l'ossature de l'équipe, en veillant à ce que la formation soit compacte et composée à la fois de joueurs d'expérience et de jeunes éléments.

