Maroc: Trois réalisateurs marocains retirent leurs films du Festival de Haïfa

Pour ce qui est du film, la réalisatrice indique que « Sofia » est la voix de ceux qui n'ont plus de voix. Elle dénonce l'oppression et la domination du faible par le fort dans une société qui divise jusqu'au sein d'une même famille ».

Ceci dit, ce retrait ne veut pas automatiquement dire que Nabil Ayouch est pour le boycott culturel d'Israël, expliquant dans ce cadre que la culture pourrait constituer une passerelle vers l'entente et la paix. « Par ailleurs, j'ai toujours été contre toute forme de boycott culturel car je suis convaincu que les arts et la culture sont des armes puissantes pouvant apporter de véritables changements dans les consciences », écrit-il dans la même source.

Estimant qu'il n'est aucunement dans le besoin de justifier sa position, Nabil Ayouch dit avoir été toujours très clair dans ses engagements sur la question palestinienne depuis de nombreuses années. « Je n'ai nul besoin de me justifier sur ce point, mes prises de positions multiples, mes écrits, mon film « My Land ... sont là pour en témoigner », précise-t-il dans un communiqué envoyé à la presse.

« Je ne possède pas les droits de « Razzia» à l'international. Ils ont été cédés par le producteur, avant le tournage du film, à un vendeur international... et celui-ci est le seul habilité à vendre le film, le distribuer à l'international et dans les festivals, sans avoir à obtenir l'accord préalable du réalisateur », écrit Nabil Ayouch.

Et de renchérir qu'il n'a à aucun moment été informé que « Razzia » avait été programmé audit festival, et que la programmation du film est due à un concessionnaire, qui avait eu les droits de « Razzia » à l'international, après les avoir achetés auprès du producteur.

Les réalisateurs marocains n'ont pas envie de projeter leurs pellicules au Festival de Haïfa, en Israël. Un signe de solidarité manifeste avec le peuple palestinien et une forte dénonciation de l'oppression systématique pour anéantir un peuple et une culture.

