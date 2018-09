Maroc: Inauguration d'un bureau régional du programme - "Moucharaka Mouwatina" à Agadir

Un bureau régional pour Souss-Massa du programme d'appui à la société civile au Maroc, "Moucharaka Mouwatina", a été inauguré, lundi à Agadir, avec l'objectif d'appuyer les initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de l'égalité et de l'environnement.

Le bureau a été ouvert en présence de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Maroc, Claudia Wiedey, du wali de la région, Ahmed Hajji ainsi que de représentants du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, du Bureau de l'ONU pour les services d'appui aux projets pour l'Afrique du Nord, du Conseil régional Souss-Massa, de la commune urbaine, du Conseil national pour les droits de l'Homme (CNDH), ainsi que de la société civile, partenaires du programme dans la région.

Le Souss-Massa, qui est reconnu pour son tissu associatif dynamique, fait partie des régions pilotes de mise en œuvre de ce programme d'appui aux initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de l'égalité et de l'environnement.

Les autres régions d'implémentation sont l'Oriental, Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, outre le bureau de coordination à l'échelle nationale, dont Rabat abrite le siège.

"Participation citoyenne" s'inscrit dans le cadre du chantier de réformes lancé par le Royaume pour la création d'un cadre pour améliorer l'environnement institutionnel et légal des organisations de la société civile et favoriser leur apport à la consolidation de l'Etat de droit, à la démocratisation et au développement socioéconomique.

L'accent sera mis, dans le cadre de ce programme, sur une meilleure participation de la société civile au processus de définition, de suivi et de mise en œuvre des politiques publiques. Il s'agit d'expérimenter les nouveaux outils de la démocratie participative et d'ancrer leur participation dans le cadre du processus de la régionalisation avancée engagée au Maroc.

Financé par l'UE à hauteur de 165 millions de dirhams (15 millions d'euros) pour la période 2018-2020, Moucharaka Mouwatina est mené en partenariat avec le ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, le CNDH, l'Institut national de formation aux droits humains et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets en tant que partenaire de mise en œuvre et avec la participation de la société civile.