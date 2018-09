Afrique: Le Maroc en force aux Rencontres Africa 2018 à Paris

Le Maroc sera représenté par une délégation conduite par l'Association marocaine des eExportateurs (ASMEX), et qui compte également des représentants de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc en plus d'une vingtaine d'exportateurs qui se retrouveront dans l'objectif de repérer des opportunités d'expansion et de croissance de l'offre exportable marocaine.

Plusieurs secteurs seront représentés dont notamment, l'agriculture et la pêche, la santé et les BTP, rapporte la MAP.

Lors de ce grand événement du monde des affaires, le Maroc sera à l'honneur avec une conférence organisée le 24 septembre sous le thème «Maroc, le carrefour africain».

Selon le président de l'ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, "Les Rencontres Africa" est l'une des rencontres stratégiques pour l'association qui œuvre depuis 1982 à la promotion de l'offre exportable nationale.

L'ASMEX encourage les exportateurs marocains à aller vers la rencontre des 800 décideurs africains ainsi que les 1500 dirigeants français et européens qui seront présents. D'autant plus que l'ensemble des acteurs nationaux du commerce extérieur marqueront une participation active à cet événement afin d'oeuvrer dans la continuité des orientations Sud-Sud & Sud-Nord initiées par le Royaume, affirme-t-il.

Les organisateurs ont prévu un programme riche et diversifié pour cette édition avec une orientation business par excellence.

Durant deux jours, en plus des conférences et colloques thématiques, plusieurs rencontres B2B seront organisées avec une prise de rendez-vous intra-participants directement via une plateforme de matching.

L'événement accueille également des pavillons de pays d'Afrique où seront représentés les 9 pays africains présents à cette rencontre, dont le Maroc.

Afin de concrétiser les opportunités business qui s'offriront aux différents acteurs présents, des rendez-vous qualifiés avec des partenaires ciblés auront lieu durant la rencontre Networking Maroc, le lundi 24 septembre.

Créé en 2016, l'événement "Rencontres Africa" a vocation de constituer le grand rendez-vous d'affaires des entreprises africaines et françaises.

Au programme de l'édition 2018, qui a pour slogan "L'événement business pour réussir en Afrique", des conférences qui aborderont différentes thématiques telles que la e-santé, le transport et logistique, l'énergie et l'environnement... Des colloques et rencontre B2B sont également prévus.