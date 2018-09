Ile Maurice: Manifestation de la soif à Rodrigues - Les accusés reconnus non coupables

Dans la 85e édition de la newsletter du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell… Plus »

Or, ce jour-là, un accident grave s'était produit à cause des obstructions placées sur la route par les manifestants. Une motocycliste avait heurté de plein fouet un poteau électrique placé à l'horizontal sur l'asphalte.

Le soulagement se lisait sur les visages à Port-Mathurin, mardi 18 septembre, en début d'après-midi. Plus d'une douzaine de «manifestants de la soif», accusés de «participating in illegal riots», ont été reconnus non coupables par le magistrat siégeant en cour de Rodrigues.

