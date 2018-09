Ile Maurice: Port-Louis - La gare Victoria rasée dans deux mois

Dans la 85e édition de la newsletter du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell… Plus »

Sollicité, le président de la Bus Industry Traffic Officers Union, Parmanand Runglall, déplore le manque de communication entre les opérateurs et les responsables de ce dossier. «Nous n'avons rien contre le projet de l'Urban Terminal. Mais on se demande où le gouvernement pense caser plus de 400 autobus au quotidien. Zot pé akséler travay zot, mé nou pa konn nanié.» Parmanand Runglall prévoit de demander plus de renseignements sur ce sujet, de concert avec d'autres syndicats de transport, d'ici la fin de la semaine.

Justement, une proposition a été faite aux opérateurs de la Corporation nationale de transport (CNT) à l'issue de la rencontre d'hier, poursuit notre source, soit une aire de stationnement à la rue La Poudrière. «Mais nous comptons plusieurs lignes», indiquet-on à la CNT. Ce n'est que d'ici deux semaines qu'ils devraient être fixés sur le relogement des autobus. Du côté de l'United Bus Service, on ne veut pas se prononcer. «La direction ne veut rien dire pour le moment. En temps et lieu,on communiquera... », fait-on valoir.

«Lors de cette rencontre, nous avons suggéré aux opérateurs de nous proposer les lieux où ils auraient aimé opérer dans la capitale», indique-t-on à l'hôtel du gouvernement. Notre source souligne que tous les transports et marchands devront libérer le site de construction. De faire ressortir que les opérateurs de la NTA ont déjà effectué une site visit à La Saline. «Cet endroit est assez vaste et pourrait accueillir les autobus. Nous nous sommes aussi mis à la recherche d'un espace pour stationner les taxis qui opèrent à la gare Victoria. Ces projets sont à l'étude.»

À noter que le bâtiment en pierre qui abritait autrefois la NTA sera préservé et restauré. Ce bâtiment «historique» sera intégré aux infrastructures modernes de l'Urban Terminal. Ce projet devrait coûter aux alentours de Rs 1,5 milliard. Par ailleurs, c'est le consortium General Construction-IBL-Innodis-Promotion and Development-RHT Bus Services Ltd-Transinvest Construction, qui a obtenu le contrat.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.