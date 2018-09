Ile Maurice: Maîtres d'école - «5-6 dimounn dépi mem fami pé nomé», dénonce Vinod Seegum

Dans la 85e édition de la newsletter du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell… Plus »

Autre point sur lequel le syndicaliste s'est attardé : le Teacher Diploma Primary. Pour Vinod Seegum, il s'agit d'une formation offerte par le gouvernement et n'est, en aucun cas, synonyme de qualifications additionnelles. «C'est inadmissible que certaines personnes perçoivent plus que leurs supérieurs», a-t-il déclaré.

Dans le passé, la promotion des maîtres d'école se faisait sur la base de l'ancienneté. Il y a 10 ans, le Pay Research Bureau (PRB) a recommandé la promotion à travers un exercice de sélection. Depuis, les problèmes ont commencé. «Cela crée une énorme frustration et cela aura un impact sur l'éducation des élèves. Le gouvernement doit assumer sa responsabilité. Nous n'avons rien contre le nouveau schéma mais nous ne pouvons pas accepter que des personnes non compétentes soient nommées. Éna fwa 5-6 dimounn dépi mem fami pé nomé», s'est insurgé le président de la GTU.

