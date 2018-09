Ile Maurice: Déportation d'Arnaud Poulay - «Le PM est très concerné par les besoins des Agaléens»

«Les Agaléens sont nos frères et sœurs et nous faisons partie du même territoire... » Ce sont là les propos de la vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales qui commentait la lettre de déportation qu'a reçue Arnaud Poulay, le jeudi 13 septembre. Fazila Jeewa-Daureeawoo intervenait lors d'une réunion de travail, ce mardi 18 septembre. Une réunion qui avait pour objectif de trouver des solutions aux difficultés survenues à Agalega.

La vice-Première ministre, qui était absente du pays pour assister aux funérailles de Kofi Annan au Ghana, dit avoir agi promptement après avoir été mise au courant de la lettre envoyée à Arnaud Poulay. «Je suis tout de suite intervenue auprès du ministère des Collectivités locales et du bureau du Premier ministre pour rémédier à la situation», a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette rencontre. Notamment, les besoins médicaux des habitants d'Agalega, le processus d'évacuation médicale en cas d'urgence et le logement, entre autres. Aussi des réunions de suivi seront effectuées chaque deux semaines, dans un premier temps, pour suivre les projets liés à Agalega. «Il y a certaines demandes qui peuvent être réalisées sur le court terme, alors que d'autres demanderont du temps. Pour moi le plus important est de continuer d'être à leur écoute.»

Dans la foulée, Fazila Jeewa Daureeawoo a annoncé qu'elle compte visiter l'île dans les jours à venir. Une visite qui, dit-elle, lui permettra de mieux comprendre les aspirations des habitants. «Je suis très concernée par Agalega et je souhaite faire de mon mieux pour aider les habitants. Les Agaléens sont nos frères et sœurs et nous faisons partie du même territoire. Je tiens aussi à préciser que j'ai rencontré le Premier Ministre hier pour discuter d'Agalega, et qu'il est aussi très concerné par les besoins et le bien-être des Agaléens.»

La ministre a également tenu à souligner que son ministère travaille actuellement sur des projets annoncés dans le Budget 2018-19, à Agalega. «Des officiers étaient récemment à Agalega pour l'identification des sites pour les projets de logement de la NHDC, du dispensaire et du fish landing station. L'île a aussi été connectée à l'Internet récemment», a fait savoir Fazila Jeewa Daureeawoo.

Étaient à cette réunion, des officiers du ministère des Collectivités locales, de la National Coast Guard, des représentants de l'association Les Amis d'Agaléga, Laval Soopramanien et Alain Langlois, et Gino Alfred de l'Agaléga Island Council.