Ile Maurice: Les motards en fête

Mais il n'y aura pas que de la mécanique. Une démonstration de dressage de chevaux, un tour du lieu en calèche et des spectacles équestres ayant pour thème le Far West et l'ère Médiévale sont aussi prévus.

L'organisateur avance que souvent, lorsqu'ils sont de sortie, le public les approche pour des photos. «Il y a un vrai engouement, et cela nous fait toujours plaisir. Ce samedi, tout le monde pourra faire autant de photos qu'il veut sans se précipiter.» Il précise aussi qu'il sera possible de faire des tours sur une piste aménagée dans le parc endémique des Palétuviers ou encore voir de vraies voitures de rallye.

Le Club Porsche sera aussi sur place. «Dans les salons automobiles, il n'est pas permis de se faire prendre en photos dans les voitures de luxe. Là, ce sera possible», avance Victor Mendes. Et, bien sûr, le HOG et le Daimlers Moto Club seront de la partie.

Une fête familiale et gratuite. C'est en ces termes que Victor Mendes, vice-président du Harley Owner Group (HOG), parle de la fête que son association tiendra ce samedi 22 septembre, à Anse-La-Raie. Au programme : sensibilisation à la sécurité routière, expositions de voitures et concert, aux Palétuviers, un endroit magnifique en pleine mangrove, ouvert au public pour l'occasion.

