Sénégal: Présidentielle - L'assurance de la majorité agace

Alors que le dialogue entre la majorité et l'opposition est, pour le moment, totalement rompu, cette présidentielle s'annonce donc tendue et électrique.

Dans la même veine que le Premier ministre, l'un des proches conseillers de Macky Sall, Alioune Fall en est également persuadé : « Il n'y aura pas de second tour en 2019 ». Pour la société civile, cette ambition affichée et répétée dans les médias permet d'éviter le débat.

Une issue impossible estime le candidat du Grand parti, Malik Gakou : « Partout où je passe, les Sénégalais me disent 'Macky, ça suffit', lors des dernières législatives, il a eu 49% donc je ne vois pas comment Macky Sall peut éviter un second tour au Sénégal ».

« Le 24 février au soir, nous fêterons la victoire de notre candidat pour le grand bonheur du peuple sénégalais », avec cette déclaration le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a été on ne peut plus clair : Gagner au premier tour, réaliser le coup KO comme l'appelait Alpha Condé en Guinée.

