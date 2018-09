Madagascar: Responsabilité sociétale de l'Entreprise - Filatex - Assainissement et aménagement à Ankorondrano

En outre, des poteaux d'éclairage publics ont été implantés sur toute l'allée qui mène vers le Gymnase couvert, en amont même de l'entrée du Village des Jeux. Ce qui contribuera à limiter l'insécurité dans ce « quartier chaud ». Comme perspective, le groupe envisage d'étendre son projet de construction d'abribus (comme celui qu'il a entrepris dans les quartiers de Soanierana-Ankadimbahoaka, Tanjombato, etc.) ; dans d'autres quartiers de la capitale. Ceci pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie urbaine et de l'aménagement de la ville.

En plus d'assainir le quartier, cela empêche la prolifération des maladies liées au manque d'hygiène. Par ailleurs, les infrastructures routières étaient également concernées par les travaux : à la place de l'entassement d'ordures, un rond-point a été aménagé par le Groupe Filatex, auquel s'est ajoutée une allée piétonne, et enfin une route pavée pour remplacer la terre battue.

