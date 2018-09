Madagascar: AmbondronA - Un concert, un album et une tournée

Le prochain programme de la bande sera une tournée européenne qui se fera en fin d'année. Des dates seraient déjà dans le calendrier. D'autant que franchie cette année, AmbondronA tutoiera les 15 années d'existence. Jusqu'à maintenant, les fans suivent et se multiplient. Des séries de tournées dans plusieurs villes de Madagascar, comme Mandoto, Malaza... et dans de grandes cités comme Fianarantsoa ou Toamasina confirment le statut national de ce rock band. Ce concert du 23 septembre sera un moment de communion.

Selon les circonstances. « Nous avons des programmes mais ils sont provisoires. Notre démarche dépend toujours de la situation au pays », explique Beranto. Apparemment, cette année, AmbondronA se contentera de jouer les observateurs et ne chantera pour aucun candidat lors des propagandes. Le rock band se focalise entièrement sur ces deux grandes étapes. De plus, pour le groupe, un concert au palais des Sports restent toujours un moment particulier. Un retour au Coliseum serait aussi envisageable, toutefois Beranto espère toujours que le pays connaîtra enfin l'apaisement.

AmbondronA remettra le couvercle au palais des Sports de Mahamasina le 23 septembre à 15 h, pour un concert qui sera l'un des plus attendus du moment. Une radio privée, qui va fêter ses 15 années d'activité, a « demandé à ses auditeurs de choisir qui est l'artiste qu'il souhaite voir sur scène. Et nous étions le premier choix », se réjouit Beranto, leader et porte- parole du groupe. Pour ainsi dire, AmbondronA possède toujours son aura intact, magnifié lors de ses deux concerts à guichets fermés au Coliseum d'Antsonjombe.

