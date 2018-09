Madagascar: Football - Vers un autre doublé de la CNaPS Sport !

Ce n'est donc pas sans raison si dans cette passion pour le football, Arizaka Rabekoto Raoul vise le perchoir de la Fédération Malgache de Football. Le vice-président qu'il est, ambitionne d'aller encore plus loin pour peu qu'il arrive à convaincre les présidents des ligues. Saura-t-il aller au bout de ce nouveau défi qui l'attend et qui, de toute évidence, lui tient à cœur ? La balle est dans le camp des ligues...

Franc parler. Là où la logique a son mot à dire c'est sur la manière de gérer le groupe avec comme point d'orgue le leadership du Directeur Général, Arizaka Rabekoto Raoul, qui sait parler aux joueurs et même à tout son personnel qu'il parvient à réunir autour de l'équipe de football. Son franc parler fait que tous les employés ne jurent que par cette CNaPS Sport et qu'ils leur arrivent même de cotiser lors des déplacements du club en provinces. Le tout sans la moindre contrainte comme si c'est tout naturel et comme si on agissait au sein d'une grande famille.

Logique ! C'est le moins qu'on dire de la belle saison qu'est en train de vivre la CNaPS Sport qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la TELMA Coupe où elle sera confrontée à Elgeco Plus ainsi que la finale de la Poule des As l'opposant au Fosa Juniors à Vontovorona, là même où les caissiers sont restés invaincus.

Les deux compétitions de Madagascar, TELMA Coupe et THB Ligue des champions touchent à leur fin. Et à l'heure des pronostics, la CNaPS Sport s'annonce comme un favori en puissance tant pour la Ligue des champions de dimanche prochain que pour les demi-finales de la Coupe du 30 septembre à Mahamasina.

